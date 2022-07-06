حكم نهائي لقاتل طالبة المنصورة في مصر

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صدر حكم نهائي اليوم الأربعاء، بحق الشاب الذي أقر بقتل طالبة (طالبة المنصورة) أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة، بعد رفضها الارتباط به.

ودانت محكمة جنايات المنصورة محمد عادل بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعدما أرسلت أوراق القضية إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، الجلسة السابقة. وحُدد في حينها موعد جلسة 6 يوليو/تموز، حيث صدر حكم الإعدام بحقه.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال الجاني على محكمة الجنايات لاتهامه بـ”قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها”.

ووفقاً لبيان النائب العام، فقد أقر الشاب “بارتكابه جريمة قتل المجني عليها”.

وأثارت القضية جدلاً وغضباً بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، مما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين.

وتشير آخر الإحصائيات إلى تعرض نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة، بحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015.

وألقت السلطات المصرية مؤخراً القبض على عضو واحدة من الجهات القضائية إثر تورطه في قتل زوجته الإعلامية المصرية شيماء جمال ودفن جثمانها.