إجتماع عسكري لـ «الزبيدي» مع كبار قادة قوات الشرعية - مالذي وجه به؟

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس قاسم الزُبيدي، الأربعاء، أن المرحلة الحالية هامة وحساسة وتتطلب حشد جهود الجميع، وتوجيهها باتجاه العدو المشترك المتمثل في جماعة الحوثي، والمشروع الطائفي السلالي الذي تحمله.

جاء ذلك خلال رئاسة الزبيدي، اجتماعاً للقيادات العسكرية بوزارة الدفاع بحضور الوزير الفريق الركن محمد المقدشي، وعدد من قيادات الألوية والوحدات والهيئات العسكرية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع في مختلف جبهات القتال في ظل خروقات جماعة الحوثي، المتواصلة للهدنة الأممية، بالإضافة إلى خطط وبرامج الوزارة خلال الفترة المُقبلة.

وأكد الزُبيدي، على ضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس احتراماً للهدنة الأممية، مع رفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف الألوية والوحدات والمحاور العسكرية للتعامل بشكل حازم مع الخروقات الحوثية، وكبح سلوكها العدواني.

وأشار إلى اهتمام المجلس الرئاسي، بجميع الوحدات والألوية العسكرية، وحرصه على تلبية احتياجاتها ومتطلبات منتسبيها، وتوفير الدعم اللوجستي لها، بما يمكّنها من أداء دورها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وفق وكالة سبأ الرسمية.

ونوه إلى أهمية مضاعفة العمل، والتنسيق المُستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها لتنفيذ المهام ذات الاختصاص المشترك وفي مقدمتها مهمة مكافحة التنظيمات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.