طفلة تولد بأربع أذرع وأربع أرجل تثير ضجة واسعة وتوصف بـمعجزة العصر

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 330

ولدت في ولاية أوتار براديش شمال الهند طفلة بأربع أياد وأربع أرجل، وصفت بأنها "معجزة الطبيعة".

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي، الطفلة مع ما يبدو أنه زوج إضافي من الذراعين والساقين متصل بمعدتها، في ما يحتمل أن يكون حالة "كثرة الأطراف" (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف.

ويؤدي الاضطراب الخلقي إلى ظهور أذرع أو أرجل أو يدين أو أقدام إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة.

وتنشأ بعض الحالات في سيناريوهات التوأم الملتصق، حيث أن واحدا من التوأم يتحلل بالكامل ماعدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.

وولدت الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، يوم السبت 2 يوليو، بوزن بلغ 2961 غ ( 6.5 رطلا)، في مركز الصحة المجتمعية شاه أباد في ولاية أوتار براديش، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

ودخلت الأم كارينا إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة. إقرأ المزيد صورة تعبيرية