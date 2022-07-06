طفلة تولد بأربع أذرع وأربع أرجل تثير ضجة واسعة وتوصف بـمعجزة العصر أزمة خانقة وصرعات تعصف بقيادات الدولة في بريطانيا والحكومة تغرق في الاستقالات شركات عقارات صينية تبدأ بيع الشقق مقابل الخوخ والثوم وفاة الصحفي صالح الحميدي بأحد مشافي القاهرة تطورات غير مسبوقة… .النقابة الدولية تصدر تحذير للاعبين من الانضمام لعدة أندية منها في السعودية والجزائر وتكشف التفاصيل تقرير حديث يكشف حجم المبالغ المهولة التي ينهبها الحوثيون من مؤسسة الاتصالات سنويا الحكومة اليمنية تبدأ اول اجراء قانوني لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات المحلية MTN المبعوث الأممي يتراجع عن مقترحه السابق بشأن تعز ويقدم مقترح جديد يتبنى رؤية الحوثي والوفد الحكومي يرد بمقترح آخر نشر صورة ابنة ملك عربي بمناسبة خطوبتها من شاب اصوله يونانية تعيين مسئولة اممية جديدة في اليمن
ولدت في ولاية أوتار براديش شمال الهند طفلة بأربع أياد وأربع أرجل، وصفت بأنها "معجزة الطبيعة".
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي، الطفلة مع ما يبدو أنه زوج إضافي من الذراعين والساقين متصل بمعدتها، في ما يحتمل أن يكون حالة "كثرة الأطراف" (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف.
ويؤدي الاضطراب الخلقي إلى ظهور أذرع أو أرجل أو يدين أو أقدام إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة.
وتنشأ بعض الحالات في سيناريوهات التوأم الملتصق، حيث أن واحدا من التوأم يتحلل بالكامل ماعدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.
وولدت الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، يوم السبت 2 يوليو، بوزن بلغ 2961 غ ( 6.5 رطلا)، في مركز الصحة المجتمعية شاه أباد في ولاية أوتار براديش، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.
ودخلت الأم كارينا إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة. إقرأ المزيد صورة تعبيرية