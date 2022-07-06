طفلة تولد بأربع أذرع وأربع أرجل تثير ضجة واسعة وتوصف بـمعجزة العصر أزمة خانقة وصرعات تعصف بقيادات الدولة في بريطانيا والحكومة تغرق في الاستقالات شركات عقارات صينية تبدأ بيع الشقق مقابل الخوخ والثوم وفاة الصحفي صالح الحميدي بأحد مشافي القاهرة تطورات غير مسبوقة… .النقابة الدولية تصدر تحذير للاعبين من الانضمام لعدة أندية منها في السعودية والجزائر وتكشف التفاصيل تقرير حديث يكشف حجم المبالغ المهولة التي ينهبها الحوثيون من مؤسسة الاتصالات سنويا الحكومة اليمنية تبدأ اول اجراء قانوني لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات المحلية MTN المبعوث الأممي يتراجع عن مقترحه السابق بشأن تعز ويقدم مقترح جديد يتبنى رؤية الحوثي والوفد الحكومي يرد بمقترح آخر نشر صورة ابنة ملك عربي بمناسبة خطوبتها من شاب اصوله يونانية تعيين مسئولة اممية جديدة في اليمن
جدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، التأكيد على أنه لا يعتزم تقديم استقالته، في وقت يواصل فيه عدد المستقيلين من الحكومة الارتفاع.
وحسب ما ذكره مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن عدد المستقيلين من الحكومة ارتفع حتى الآن إلى 35، ما بين وزير ومسؤول.
ورغم موجة الاستقالات المتواصلة، أكد جونسون، أمام لجنة برلمانية، أنه سيستمر في منصبه، مؤكدا أن "آخر ما تحتاجه بريطانيا هو إجراء انتخابات مبكرة".
وامتنع رئيس الوزراء البريطاني عن التعليق عندما سئل عن تقرير يفيد بأن عددا من الوزراء يعتزمون مطالبته بالاستقالة.
وقالت تقارير إعلامية إن وفدا وزاريا يرأسه وزير النقل غرانت شابس سيلتقي، مساء اليوم الأربعاء، جونسون لحثه على الاستقالة.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نديم الزهاوي، الذي تم تعيينه وزيرا للمالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع بدء انهيار حكومة جونسون، سيكون ضمن الوفد