أزمة خانقة وصرعات تعصف بقيادات الدولة في بريطانيا والحكومة تغرق في الاستقالات

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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جدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، التأكيد على أنه لا يعتزم تقديم استقالته، في وقت يواصل فيه عدد المستقيلين من الحكومة الارتفاع.

وحسب ما ذكره مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن عدد المستقيلين من الحكومة ارتفع حتى الآن إلى 35، ما بين وزير ومسؤول.

ورغم موجة الاستقالات المتواصلة، أكد جونسون، أمام لجنة برلمانية، أنه سيستمر في منصبه، مؤكدا أن "آخر ما تحتاجه بريطانيا هو إجراء انتخابات مبكرة".

وامتنع رئيس الوزراء البريطاني عن التعليق عندما سئل عن تقرير يفيد بأن عددا من الوزراء يعتزمون مطالبته بالاستقالة.

وقالت تقارير إعلامية إن وفدا وزاريا يرأسه وزير النقل غرانت شابس سيلتقي، مساء اليوم الأربعاء، جونسون لحثه على الاستقالة.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نديم الزهاوي، الذي تم تعيينه وزيرا للمالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع بدء انهيار حكومة جونسون، سيكون ضمن الوفد