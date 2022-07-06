وفاة الصحفي صالح الحميدي بأحد مشافي القاهرة

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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توفي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، الصحفي صالح الحميدي، بعد صراع طويل مع المرض دام أكثر من 10 سنوات.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الزميل صالح الحميدي، توفي اثناء خضوعه للعلاج في أحد مشافي القاهرة، حيث تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

وكان الحميدي واحدا من أبرز الصحفيين والإعلاميين المناهضين لمليشيا الحوثي، آخر ذلك من خلال عمله وكيلا لوزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً.