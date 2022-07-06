شركات عقارات صينية تبدأ بيع الشقق مقابل الخوخ والثوم وفاة الصحفي صالح الحميدي بأحد مشافي القاهرة تطورات غير مسبوقة… .النقابة الدولية تصدر تحذير للاعبين من الانضمام لعدة أندية منها في السعودية والجزائر وتكشف التفاصيل تقرير حديث يكشف حجم المبالغ المهولة التي ينهبها الحوثيون من مؤسسة الاتصالات سنويا الحكومة اليمنية تبدأ اول اجراء قانوني لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات المحلية MTN المبعوث الأممي يتراجع عن مقترحه السابق بشأن تعز ويقدم مقترح جديد يتبنى رؤية الحوثي والوفد الحكومي يرد بمقترح آخر نشر صورة ابنة ملك عربي بمناسبة خطوبتها من شاب اصوله يونانية تعيين مسئولة اممية جديدة في اليمن تعرف على أكبر مدينة خيام في العالم الفريق الحكومي المفاوض يفضح المبعوث الأممي وينشر مقترح جديد بشأن تعز
توفي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، الصحفي صالح الحميدي، بعد صراع طويل مع المرض دام أكثر من 10 سنوات.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن الزميل صالح الحميدي، توفي اثناء خضوعه للعلاج في أحد مشافي القاهرة، حيث تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة.
وكان الحميدي واحدا من أبرز الصحفيين والإعلاميين المناهضين لمليشيا الحوثي، آخر ذلك من خلال عمله وكيلا لوزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً.