شركات عقارات صينية تبدأ بيع الشقق مقابل الخوخ والثوم وفاة الصحفي صالح الحميدي بأحد مشافي القاهرة تطورات غير مسبوقة… .النقابة الدولية تصدر تحذير للاعبين من الانضمام لعدة أندية منها في السعودية والجزائر وتكشف التفاصيل تقرير حديث يكشف حجم المبالغ المهولة التي ينهبها الحوثيون من مؤسسة الاتصالات سنويا الحكومة اليمنية تبدأ اول اجراء قانوني لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات المحلية MTN المبعوث الأممي يتراجع عن مقترحه السابق بشأن تعز ويقدم مقترح جديد يتبنى رؤية الحوثي والوفد الحكومي يرد بمقترح آخر نشر صورة ابنة ملك عربي بمناسبة خطوبتها من شاب اصوله يونانية تعيين مسئولة اممية جديدة في اليمن تعرف على أكبر مدينة خيام في العالم الفريق الحكومي المفاوض يفضح المبعوث الأممي وينشر مقترح جديد بشأن تعز
حذرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" اللاعبين من الانضمام إلى أندية في الصين والسعودية وتركيا، ودول أخرى، بسبب ما وصفتها بـ"خروق تعاقدية منهجية وواسعة النطاق".
وقالت "فيفبرو"، الثلاثاء، إنه يتعين استشارة نقاباتها الوطنية الأعضاء بشأن الانتقالات المحتملة، وصفقات الانتقال الحر للاعبين.
وفي الأسبوع الأول الكامل من سوق الانتقالات الصيفي في معظم أوروبا، تم رصد مشكلات طويلة الأمد في أندية متعددة بتركيا ورومانيا، بما فيها التخلف عن سداد رواتب اللاعبين.
وقالت "فيفبرو" والتي مقرها في هولندا، إن اللاعبين لديهم "فرصة ضئيلة أو معدومة" للحصول على أموالهم المتعاقد عليها عندما تتعرض الأندية الرومانية للإفلاس، وكثيرا ما تغلق أندية الدرجة الثانية اليونانية دون الوفاء بديونها.
وأضافت أن "عدم سداد الرواتب يمثل أيضا مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والصين والسعودية".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعاون مع "فيفبرو" لتوفير بعض المساعدة للاعبين، مع تخصيص 4 ملايين دولار هذا العام لمساعدة اللاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم.
ويحاول فيفا أيضا تعجيل وتيرة الإجراءات للاعبين الذين تقدموا بشكاوى في زيوريخ ضد أنديتهم السابقة.
وغالبا ما يتم تحويل مثل هذه القضايا إلى محكمة التحكيم الرياضية، ويمكن أن تستغرق تسويتها أشهرا عدة، أو سنوات