المبعوث الأممي يتراجع عن مقترحه السابق بشأن تعز ويقدم مقترح جديد يتبنى رؤية الحوثي والوفد الحكومي يرد بمقترح آخر

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات، عبدالكريم شيبان، الأربعاء، المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ" قدم مقترحا جديدا تبنى فيه مقترحات جماعة الحوثي فقط بشأن فتح الطرق في تعز.

وأضاف شيبان -في بيان- أن المبعوث الأممي قدم مقترحاً جديداً في الثالث من الشهر الجاري، لم يشمل فتح طريق رئيسي إلى تعز، في تراجع واضح عن مقترحه السابق الذي رفضته مليشيا الحوثي.

وأكد أن المقترح الجديد للمبعوث الأممي لايخفف من المعاناة التي يُعاني منها الناس، وتم استبعاد الطرق الرئيسية المعروفة التي تربط بين تعز والمدن الأخرى.

كما أكد شيبان تمسك الوفد الحكومي بفتح طريق رئيسي لمحافظة تعز، وقال "من غير المنصف أخذ مقترحات طرف بشكل كامل دون أخذ مقترح الطرف الآخر وهذا ما هو معلوم عن التفاوض".

وذكّر الوفد الحكومي بالتعامل الإيجابي للحكومة من خلال تنفيذ بنود الهُدنة (فتح مطار صنعاء، فتح ميناء الحديدة، السفر بجوازات عن كيان غير معترف به دوليا مع يمثله ذلك من مخاطر أمنية، وتجديد الهدنة) في مقابل ذلك رفض الحوثيين فتح الطرق إلى تعز وبقية المحافظات والتلاعب بهذا الملف لكسب عامل الوقت.

واستغرب رئيس الوفد الحكومي، من عدم دعوة المبعوث الأممي للوفد الحكومي إلى عمّان لمناقشة المقترح الجديد، ومناقشة أسباب ومبررات رفض الحوثيين للمقترح السابق.

وفي البيان قدم الوفد الحكومي مقترحاً قال إنه يمثل الحد الأدنى من تخفيف معاناة الناس، مؤملاً من الحوثيين التعاطي بإيجابية معه.

وشمل المقترح الحكومي فتح خمس طرقات من و إلى مدينة تعز على النحو التالي:

طريق جولة سوفتيل ـ شارع الأربعين ـ عصيفرة ـ محطة الجهيم ـ مسجد الصفا ـ زيد الموشكي

طريق خط كرش ـ الشريجة ـ الراهدة ـ الحوبان ـ إلى مدينة تعز

طريق مفرق الذكرة الستين ـ مفرق العدين ـ سوق الرمدة ـ عسفرة خط الستين ـ مفرق شرعب ـ خط الثلاثين ـ غراب خط الستين ـ مفرق شرعب ـ خط المطار القديم.

وقال الفريق الحكومي إن الخطوط المقترحة آمنة وتحقق الجانب الإنساني ومجدية للمواطن. وأبدى استعداده مناقشة كل المخاوف التي يطرحها الحوثيون بشأن كل طريق بمافي ذلك الترتيبات الأمنية واللوجيستية.