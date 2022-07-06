تعيين مسئولة اممية جديدة في اليمن

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أعلنت الأمم المتحدة، تعيين نائباً جديداً لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) خلفاً للألمانية دانييلا كروسلاك.
وقال موقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء، إنه تم تعيين الهولندية فيفيان فان دي بيري، نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ونائب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، خلفاً للألمانية دانييلا كروسلاك.
وكان آخر منصب لـ فيفيان، رئيس أركان بعثة المنظمة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، ومدير شعبة تمويل العمليات الميدانية، إدارة استراتيجية الإدارة والسياسات في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة (2020-2022).
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميلشيات الحوثي، وتعمل مع لجنة الانتشار المكونة من الطرفين على تنفيذ الاتفاق.
ومهمتها مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم، وتضم "أونمها"، 55 فردا بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.