الفريق الحكومي المفاوض يفضح المبعوث الأممي وينشر مقترح جديد بشأن تعز توجيه حوثي بشأن منع فتح تكبيرات العيد منظمة دولية تتحدث عن أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ بدء الهدنة أول تحرك للأمن بعد فاجعة انفجار مستودع السلاح بلودر أبين الناتو يفاجئ روسيا و يكشف خططه العسكرية في السويد وفنلندا صدق أولا تصدق .. 9 مواقع على الأرض تخلو من الجاذبية قرار عاجل يستهدف متاجر الأسلحة في محافظة أبين الأمم المتحدة تكشف تفاصيل اتفاق جديد بين الشرعية ومليشيات الحوثي بمناسبة عيد الأضحى الذهب يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر والألمنيوم في عام تفاصيل مثيرة.. لعملية القبض على عصابة السطو على منزل رونالدو
وجه مكتب الإرشاد بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خطباء وقيمي المساجد في المحافظة، بمنع فتح تكبيرات العيد بصوت مشائخ السعودية.
وتضمن التوجيه وفق وثيقة -اطلع عليها محرر مأرب برس- منع فتح تكبيرات العيد بصوت الشيخ السعودي السديس والمشائخ الآخرين.
وقال ان المعتمد هو تكبيرات العيد باصوات يمنية.