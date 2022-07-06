الأمم المتحدة تكشف تفاصيل اتفاق جديد بين الشرعية ومليشيات الحوثي بمناسبة عيد الأضحى

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قالت الامم المتحدة إن ممثلي الحكومة اليمنية و الحوثيين في لجنة التنسيق العسكرية المجتمعون بالعاصمة الاردنية عمان اتفقوا امس الثلاثاء على الالتزام بتثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى.
وافاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ان الطرفين اتفقا في الجلسة التي يسرها المستشار العسكري للمبعوث الخاص، العميد انتوني هايوارد، على تشكيل غرفة التنسيق المشترك للتهدئة واحتواء اي تصعيد محتمل للعمليات القتالية في الوقت المناسب لضمان صمود الهدنة الانسانية في البلاد.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في كلمة القاها اثناء الاجتماع "ان نجاح الهدنة يعتمد في النهاية على بناء الثقة، وهناك فرصة لمواصلة تعزيز الالتزام بالهدنة خلال فترة العيد".
من جانبه أكد العميد هايوارد مواصلة الجهود المشتركة للحد من القتال واستمرار اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف معاناة اليمنيين.
وتأمل الامم المتحدة البناء على صمود الهدنة لاحياء عملية السلام المتعثرة من اجل التوصل الى تسوية سياسية شاملة للنزاع الذي طال امده في اليمن.