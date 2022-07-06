الذهب يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر والألمنيوم في عام تفاصيل مثيرة.. لعملية القبض على عصابة السطو على منزل رونالدو الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية رفع الدعم الانساني للنازحين بمأرب طارق صالح: ميليشيا الحوثي لم تفِ بالتزامات الهدنة الأممية تخرج دفعة جديدة مهارات قتالية بمأرب خلاف روسيا وإسرائيل يشتد.. موسكو تصدر قراراً تسبب بـ”حجز” آلاف اليهود يستوجب اتهامك بالخيانة العظمى..قيادي حوثي يشن هجوماً حاداً على«المشاط»ويحمله مسؤولية رفع الجرعات السعرية ونهب رواتب اليمنيين مليشيا الحوثي تهدم منزلين في ذمار بعد طرد الساكنين منهما بالقوة تحرك دولي على ثلاثة محاور لدعم مسار التسوية باليمن قوات الامن تداهم “وكر سرق“ بحضرموت
أفاد موقع MarketWatch بانخفاض سعر الذهب لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر، حيث سجل أقل من 1800 دولار للأوقية، تزامنا مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو إلى أعلى مستوى له في 22 عاما.
وانخفضت أسعار عقود أغسطس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) خلال التداول بنسبة 1.8 ٪ لتصل إلى 1769 دولارا للأونصة.
خسرت الفضة تسليم سبتمبر 2.8٪ لتصل إلى 19.12 دولارا للأوقية.
وتراجعت عقود البلاديوم لشهر سبتمبر 1.9٪ إلى 1902 دولارا للأوقية ، وانخفضت عقود أكتوبر للبلاتين بنسبة 2٪ إلى 854 دولارا للأوقية.
انخفض الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أدنى مستوى له في عام على خلفية تباطؤ الطلب وحجم الإنتاج القوي، حيث انخفضت العقود مع التسليم في 3 أشهر بنسبة 1.4 ٪ - إلى 2427 دولارا للطن.