الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية رفع الدعم الانساني للنازحين بمأرب

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين بالمحافظة والحاجة لرفع حجم الدعم والتدخل في مختلف المجالات.

وأشار الوكيل مفتاح خلال اللقاء بحضور مدير مكتب المنظمة بمأرب أندرس هوجلاند، إلى أن معاناة النازحين ما تزال تمثل الهم الأكبر لدى السلطة المحلية، نظرا لتدني مستوى تدخل المنظمات واتساع حجم الفجوة الإنسانية ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة لتلبية أهم الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف، من المأوى والغذاء والمياه والصحة والصرف الصحي.. مثمناً جهود المنظمة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في المحافظة ودورها في إدارة ودعم عدد من المخيمات.

من جانبها أوضحت رئيسة البعثة أن المنظمة الدولية للهجرة، أعدت خطة تنموية للفترة القادمة تتضمن رفع سقف التدخلات الإنسانية في مأرب، وتبني العديد من المشاريع الإنسانية وسبل العيش ودعم قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.. مشيرة إلى أن زيارتها السابقة مكنتها من الاطلاع على الوضع الإنساني في مأرب وهو ما استدعى الاستجابة لتلك الاحتياجات الإنسانية القائمة للنازحين والمجتمع المضيف.