تخرج دفعة جديدة مهارات قتالية بمأرب

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - سبتمبر نت

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احتفت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بتخرج الدفعة الثامنة مهارات قتالية من مدرسة الشرطة العسكرية بمأرب.

وفي الحفل أكد رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع، اللواء الركن خالد الأشول أن قوات الشرطة العسكرية هي القدوة المثلى للقوات المسلحة لما تمثله من انضباط والتزام بقوانين القوات المسلحة.

وأضاف "أن مهمة قوات الشرطة العسكرية في السلم هي الضبط والربط، وتطبيق النظام والقانون، وفي الحرب مشاركة المقاتلين في جبهات القتال من خلال عملية التحكم وضبط الأفراد المخالفين في النقاط العسكرية لوحدات الشرطة العسكرية".. مشيداً بما يتمتع به الخريجون في دورة المهارات القتالية من مدرسة الشرطة العسكرية الدفعة الثامنة من روح معنوية مرتفعة، ومهارات قتالية عالية.

من جهته أكد نائب رئيس هيئة التدريب، اللواء الركن أحمد العابسي، أهمية التأهيل والتدريب وعقد الدورات التخصصية والنوعية لمنتسبي قوات الشرطة العسكرية.. لافتاً إلى أن العلوم والمعارف العسكرية التي تلقاها الخريجون من مدرسة الشرطة العسكرية الدفعة الثامنة مهارات قتالية في ميدان التدريب والتأهيل ستنعكس إيجاباً، كون الشرطة العسكرية هي القوة المعول عليها في عملية الضبط والربط لكافة الوحدات.

وفي نهاية الحفل، قام كل من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول، ونائب رئيس هيئة التدريب، اللواء الركن أحمد العابسي، وقائد قوات الشرطة العسكرية فرع مأرب العميد ناجي منيف بتكريم المدربين والمتدربين الخريجين والمبرزين بالشهادات التقديرية والهدايا العينية.