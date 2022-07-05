خلاف روسيا وإسرائيل يشتد.. موسكو تصدر قراراً تسبب بـ”حجز” آلاف اليهود

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلاف بين روسيا وإسرائيل، حيث أمرت الحكومة الروسية، الوكالة اليهودية بوقف كافة أنشطتها في البلاد، فيما حذرت تل أبيب من أن مئات اليهود سيعلقون في روسيا بسبب ذلك.

خلاف متصاعد بين روسيا وإسرائيل

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن مصادرها إن الأمر جاء عبر رسالة جرى تسلمها من الحكومة الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب مسؤولون في الوكالة اليهودية أكدوا تلقي الرسالة، لكنهم رفضوا التعقيب بشأن الرد الذي قالوا إنه قيد الدراسة حالياً في مكاتب المنظمة في القدس وبالتشاور مع مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي.

وقالت الوكالة رداً على استيضاح من الصحيفة بخصوص الخطوة الروسية أنه “كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا، يطلب إلينا عادة القيام ببعض التعديلات، كما هو مطلوب من قبل السلطات”.

وأضافت أن “الاتصالات مع السلطات تتواصل باستمرار، بهدف مواصلة أنشطتنا بالتوافق مع الأنظمة الموضوعة من الهيئات المختصة. وحتى في الوقت الحالي، فإن مثل هذا الحوار يحدث”.

وتوضح الصحيفة الإسرائيلية أن أوامر السلطات الروسية بوقف أنشطة الوكالة اليهودية، والتي وصفتها بأنها خطوة “دراماتيكية”، سيكون من شأنها تقويض قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل.

آلاف اليهود علقوا

ولفتت الى أن آلاف اليهود الروس قد أتموا إجراءات الهجرة لكنهم لا يزالون ينتظرون توافر رحلات جوية الى إسرائيل، في وقت تسببت العقوبات الغربية على موسكو بوقف معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المهاجرين اليهود باتوا عالقين في روسيا.

تأتي الخطوة الروسية بشأن حظر أنشطة الوكالة اليهودية وسط تنامي التوتر بين موسكو وإسرائيل على خلفية موقف الأخيرة من الحرب الجارية في أوكرانيا وسياستها الداعمة لكييف ورئيسها فولودومير زيلنسكي ذي الأصول اليهودية.

حيث سبق وكشفت روسيا أن هناك مقاتلين يهود قادمين من إسرائيل يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا، رغم محاولة الحكومة الإسرائيلية التظاهر بالحياد في هذا الشأن، والحفاظ على علاقاتها مع روسيا.

ويمتد الخلاف بين البلدين إلى الملف السوري، حيث وصفت وزارة الخارجية الروسية أمس الإثنين، الضربات التي تشنها القوات الإسرائيلية هناك بأنها غير مقبولة، وطالبت بوقف غير مشروط لهذه الهجمات.

وشنّت إسرائيل العديد من الضربات الجوية في سوريا، معتبرةً أنها تضرب المصالح الإيرانية، بالمقابل فإنها تنسّق ضرباتها مع روسيا من خلال آلية اتصال بين البلدين.