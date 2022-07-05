مليشيا الحوثي تهدم منزلين في ذمار بعد طرد الساكنين منهما بالقوة

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، على هدم منزلين بعد أن طردت النساء والأطفال منهما بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).

وقالت مصادر محلية، إن مدير مكتب الأشغال المعين من قبل المليشيا الحوثية استقدم جرافات لهدم منزلين لمواطنين في حي عزان شرق مدينة ذمار مركز المحافظة، بعدما تم إخراج السكان منهما بالقوة.

وأضافت إن قيادات من ميليشيات الحوثي أشرفت على عملية هدم المنزلين، بدون أي مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن أهالي المنزلين توسلوا قيادات الحوثي لوقف عملية الهدم ولكن دون جدوى.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية الهدم تسببت بهلع كبير في أوساط الأطفال والنساء الساكنين في المنزلين، كونهم لا يملكون سكنا غيرها.

والأربعاء الماضي، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تفجير ثلاثة منازل لمواطنين من ذو سيله، بمديرية العشة محافظة عمران.