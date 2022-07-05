مليشيا الحوثي تهدم منزلين في ذمار بعد طرد الساكنين منهما بالقوة تحرك دولي على ثلاثة محاور لدعم مسار التسوية باليمن قوات الامن تداهم “وكر سرق“ بحضرموت أداه جديدة طال انتظارها تتيح لك تأكيد ما إذا كان الموقع الإلكتروني آمنا للاستخدام قبل الزيارة تغيرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم أول قوة عسكرية رسمية تابعة للشرعية تدخل قصر معاشيق الرئاسي في عدن قادمة من الوديعة ومصادر توضح مهمتها الولايات المتحدة: الشرطة تنشر صورة منفذ هجوم شيكاغو وحصيلة الضحايا صور من موقع انفجار مستودع لبيع السلاح في لودر أبين ومصادر تكشف سبب ما حدث نحو 30 قتيل ومصاب في انفجار مخزن سلاح جنوب اليمن
أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، على هدم منزلين بعد أن طردت النساء والأطفال منهما بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).
وقالت مصادر محلية، إن مدير مكتب الأشغال المعين من قبل المليشيا الحوثية استقدم جرافات لهدم منزلين لمواطنين في حي عزان شرق مدينة ذمار مركز المحافظة، بعدما تم إخراج السكان منهما بالقوة.
وأضافت إن قيادات من ميليشيات الحوثي أشرفت على عملية هدم المنزلين، بدون أي مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن أهالي المنزلين توسلوا قيادات الحوثي لوقف عملية الهدم ولكن دون جدوى.
وأشارت المصادر، إلى أن عملية الهدم تسببت بهلع كبير في أوساط الأطفال والنساء الساكنين في المنزلين، كونهم لا يملكون سكنا غيرها.
والأربعاء الماضي، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تفجير ثلاثة منازل لمواطنين من ذو سيله، بمديرية العشة محافظة عمران.