تحرك دولي على ثلاثة محاور لدعم مسار التسوية باليمن

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت مصادر مطلعة عن تحرك دولي في ثلاثة اتجاهات لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بشأن فتح الطرق إلى مدينة تعز، باعتبار أنّ ذلك من شأنه تحديد مسار التسوية الشاملة في اليمن، فضلاً عن أنّه سيكون إعلاناً ضمنياً عن تمديد الهدنة والانتقال للملفات السياسية والاقتصادية.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المصادر قولها إنّ اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في الأردن، ونجاح مقترحات تشكيل غرفة عمليات وتفعيل آلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى تعيين مراقبين على الأرض، رهن بملف فتح الحوثيين الطريق إلى تعز وإنهاء حصارها، مؤكدة أنّ هناك تفهّماً دولياً لمطالب الحكومة اليمنية في هذا الشأن.

ووفق المصادر، فإنّ وسطاء محليين محسوبين على الحوثيين، شدّدوا بشكل واضح على ضرورة فتح الطريق إلى تعز، مشيرة إلى أنّ الموقف يمثّل دعماً إضافياً لمواقف الحكومة، وتأكيداً آخر على اختلاق الحوثيين مبررات واهية وغير واقعية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ هذه الجولة من المحادثات ستكون مفصلية في تحديد مصير الهدنة التي تنتهي مطلع أغسطس المقبل، وانعكاسات ذلك على مسار السلام.