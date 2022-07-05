قوات الامن تداهم “وكر سرق“ بحضرموت

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وكرا لعصابة سرقات في منطقة تريس بمدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت.

وقال الإعلام الأمني بوادي حضرموت -في بيان- إن قوات أمنية من القوات الخاصة وأمن سيئون داهمت، مقر عصابة متخصصة في سرقة أملاك المواطنين واشتبكت معها، ونجحت في استعادة سيارة مسروقة وممتلكات أخرى مسروقة.

وحسب البيان فإن عملية المداهمة جاءت عقب تلقي أجهزة الأمن معلومات تفيد بتحركات غريبة في المنطقة، مشيرا إلى أن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار أثناء عملية الاشتباك.