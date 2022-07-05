قوات الامن تداهم “وكر سرق“ بحضرموت أداه جديدة طال انتظارها تتيح لك تأكيد ما إذا كان الموقع الإلكتروني آمنا للاستخدام قبل الزيارة تغيرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم أول قوة عسكرية رسمية تابعة للشرعية تدخل قصر معاشيق الرئاسي في عدن قادمة من الوديعة ومصادر توضح مهمتها الولايات المتحدة: الشرطة تنشر صورة منفذ هجوم شيكاغو وحصيلة الضحايا صور من موقع انفجار مستودع لبيع السلاح في لودر أبين ومصادر تكشف سبب ما حدث نحو 30 قتيل ومصاب في انفجار مخزن سلاح جنوب اليمن تفاصيل الاتفاقات التي اعلنت عنها سلطنة عمان بعد محادثات مع الحكومة اليمنية حملة واسعة تنديدا بالجرعة الحوثية الجديدة
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وكرا لعصابة سرقات في منطقة تريس بمدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت.
وقال الإعلام الأمني بوادي حضرموت -في بيان- إن قوات أمنية من القوات الخاصة وأمن سيئون داهمت، مقر عصابة متخصصة في سرقة أملاك المواطنين واشتبكت معها، ونجحت في استعادة سيارة مسروقة وممتلكات أخرى مسروقة.
وحسب البيان فإن عملية المداهمة جاءت عقب تلقي أجهزة الأمن معلومات تفيد بتحركات غريبة في المنطقة، مشيرا إلى أن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار أثناء عملية الاشتباك.