أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء:
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 558
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.10
بيع السعودي 148.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1120
بيع الدولار 1135
شراء السعودي 296
بيع السعودي 300