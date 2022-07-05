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أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء:

الاسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 558

بيع الدولار 560

شراء السعودي 148.10

بيع السعودي 148.40

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1120

بيع الدولار 1135

شراء السعودي 296

بيع السعودي 300

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