أول قوة عسكرية رسمية تابعة للشرعية تدخل قصر معاشيق الرئاسي في عدن قادمة من الوديعة ومصادر توضح مهمتها

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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أفادت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء بأن وحدات مشتركة من قوات التحالف العربي والقوات الحكومية وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن.. قادمة من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وذكرت المصادر ان عشرات المركبات العسكرية (نحو 200 طقم) يرافقها جنود وآليات عسكرية اخرى، وصلت اليوم الى كريتر ودخلت بعض منها قصر المعاشيق، مقر اقامة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.

وعن مهمة هذه القوات، قالت المصادر لمارب برس انها ستتولى مهمة تأمين مقر اقامة المجلس الرئاسي،قبيل عودته من الرياض الى عدن، خلال الساعات القادمة، اضافة الى تأمين تحركات رئيس واعضاء المجلس الرئاسي.

يذكر ان الوية الحماية الرئاسية كانت تتولى في وقت سابق مهمة تأمين قصر المعاشيق، قبل ان تغادر بعد مواجهات مع المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي في اغسطس العام الماضي، وستتولى القوات التي وصلت عدن اليوم مهمة تأمين القصر.

وخلال الفترة الماضية، انتشرت وحدات تابعة للتحالف واخرى موالية للانتقالي داخل قصر معاشيق الرئاسي في كريتر.