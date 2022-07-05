الولايات المتحدة: الشرطة تنشر صورة منفذ هجوم شيكاغو وحصيلة الضحايا

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أعلنت شرطة شيكاغو القبض على "روبيرت كريمو"، مطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي،امس.
وأفادت الشرطة في بيان، بأن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً، كما نشرت أول صورة له.
وأكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.
كما أعلنت مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق النار، وإصابة 24 شخصاً آخرين.
بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.
يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.
وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.
كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.
يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.
وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.