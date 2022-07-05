صور من موقع انفجار مستودع لبيع السلاح في لودر أبين ومصادر تكشف سبب ما حدث

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قالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء، ان ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع حريق داخل مستودع لبيع السلاح وسط مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).
وافادت المصادر لمأرب برس بأن الحريق داخل مستودع المسعودي لبيع السلاح، تسبب في حدوث انفجارات متتالية ،نتج عنها خسائر بشرية ومادية.
وقتل 6 مواطنين واصيب اكثر من عشرين اخرين في الانفجارات التي هزت السوق المركزي بلورد حيث يوجد مستودع السلاح،وفق احصائية اولية.
واحترقت عدد من الدراجات النارية، وتهدم منزل واحد اضافة الى اضرار اخرى لحقت بممتلكات المواطنيين في المكان.
فيما يلي صور من موقع الحادثة: