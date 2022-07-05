نحو 30 قتيل ومصاب في انفجار مخزن سلاح جنوب اليمن

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قتل واصيب عدد من المدنيين، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار مخزن سلاح بمدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن نحو 30 قتيلا وجريحا سقطوا جراء انفجار مخزن سلاح وسط السوق المركزي لمدينة لودر في محافظة أبين .
وبحسب احصائية اولية فان 6 اشخاص قتلوا على الاقل اضافة الى سقوط 20 جريحا.
واندلع حريق في مخزن ومستودع لبيع السلاح يعرف باسم مستودع «المسعودي» وسط السوق المركزي بلودر ما أدى الى حدوث انفجارات .
وذكرت المصادر، ان الانفجارات توالت بسبب الحريق داخل مخزن السلاح الواقع وسط السوق المركزي، كما تسبب في تدمير مبنى.