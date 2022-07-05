تفاصيل الاتفاقات التي اعلنت عنها سلطنة عمان بعد محادثات مع الحكومة اليمنية

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفضت جلسة مباحثات رسمية استمرت ليومين بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان، الى الاتفاق على التعاون بين قطاعي النقل والاتصالات في البلدين.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد ترأس وفد اليمن في المباحثات التي أقيمت بـ"صلالة"، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، وترأس الجانب العماني وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد بن حمود المعولي.

واتفق الجانبان، وفقا للوكالة، "على أهمية البدء في تشغيل الناقلات الوطنية لخطوط جوية مباشرة تفعيلًا لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1997م ومذكرة التفاهم في مجال النقل الجوي الموقعة بين سلطتي الطيران المدني عام 2013م".

وحث الجانبان "شركات الطيران الوطنية على الدخول في ترتيبات تعاونية فيما بينها".

وذكرت الوكالة أنه "تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والبحري لتسهيل حركة وسائل النقل البري والبضائع وفتح خطوط نقل بحري مباشرة بين الموانئ العُمانية والموانئ اليمنية وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في قطاعات النقل المختلفة والتعريف بالفرص والمميزات والتسهيلات في المناطق الحرة لكلا البلدين".

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اتفق الجانبان على "تبادل الخبرات والمعرفة في إنشاء وإدارة البنية الأساسية للاتصالات /الألياف البصرية، الأبراج/ والاستفادة من مراكز البيانات المتوفرة في سلطنة عُمان لاستضافة بيانات الجمهورية اليمنية والاستفادة من مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأمنية وتبادل الزيارات بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة في إعداد ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والأطر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتعاون بين مشغلي الاتصالات، وتفعيل وإنشاء الكوابل البحرية والبرية بين البلدين الشقيقين"، وفقا للوكالة ذاتها.