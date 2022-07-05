حملة واسعة تنديدا بالجرعة الحوثية الجديدة رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن مذبحة مروعة و جديدة في بلاده بينها سيف أميري.. الكويت تتسلم 738 صندوقا بمقتنيات تعود لحقبة حرب العراق أمر ملكي سعودي: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار شركة آبل تدعم ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة ومذهله السفير العرادة مع وزير النفط الموريتاني لبحث تطورات اليمن وملف صافر وزارة الأوقاف تعلن استكمال تفويج حجاج بلادنا إلى مكة القبض على لاعب دولي شهير بتهمة الاغتصاب هل تساعد عُمان بتشكيل حكومة يمنية تضم فرقاء الصراع؟.. تقرير بعد سقوط مدينة ليسيتشانسك.. روسيا تكشف هدفها التالي
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، عن مذبحة جديدة شهدتها بلاده اليوم، واتهم جماعة متمردة معارضة لحكومته باستهداف المدنيين وقتال القوات الحكومية.
وقال أحمد عبر "تويتر" إن "أعضاء جماعة شيني الفارين من هجمات قوات الأمن (الحكومية) يشكلون خطرا على المواطنين في غرب ويليغا"، وأضاف أن العمليات جارية لمطاردة المتمردين، وأن "مواطني منطقة قيلين ويليغا باقليم أوروميا تعرضوا لمذبحة".
ولم يعرض مكتب أحمد أعداد القتلى، لكن "رابطة أمهرة" في الولايات المتحدة أعربت عن اعتقادها أن ما بين 150 إلى 160 شخصا ربما قتلوا في الهجمات، حسبما نقلت عن مصادر ميدانية.
وأضافت الرابطة لوكالة "أسوشيتد برس" أن "أفراد عرقية الأمهرة مستهدفون، وأن عمليات القتل بدأت في وقت مبكر من اليوم".
ويأتي الإعلان عن المذبحة بعد 3 أسابيع من مقتل مئات المدنيين المنتمين إلى عرقية الأمهرة في نفس المنطقة في هجمات ألقي باللوم فيها على "جيش تحرير أورومو"، ونفى الأخير الاتهام، قائلا إن القوات الحكومية ومليشيا محلية هي منن قامت بتنفيذ الهجمات