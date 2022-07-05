السفير العرادة مع وزير النفط الموريتاني لبحث تطورات اليمن وملف صافر

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أكد الوزير الموريتاني، على موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن ودعم الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.
وناقش السفير عميد السلك الدبلوماسي العربي في العاصمة الموريتانية نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع وزير النفط والمعادن والطاقة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد، مستجدات الأوضاع في اليمن ومنها ملف ناقلة النفط العائمة صافر، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
واستعرض السفير العرادة، أوجه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومخاطر استمرار تعنت مليشيات الحوثي بشأن ناقلة صافر واستخدامها كورقة ضغط، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على البيئة البحرية في البحر الأحمر وينذر بكارثة بيئية كبيرة.