وزارة الأوقاف تعلن استكمال تفويج حجاج بلادنا إلى مكة

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، استكمال تفويج حجاج بلادنا البالغ عددهم 12981حاجاً إلى مكة المكرمة، مساء ليلة أمس 4 ذي الحجة 1443هـ ، الموافق 6 يوليو 2022م.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش، إن 11473 حاجاً وصولوا على متن 281 حافلة، فيما وصل 1508 عبر 10 رحلات جوية، لأداء شعيرة الحج في وقت قياسي جداً من تاريخ (23 ذي القعدة) إلى (4 ذي الحجة 1443هـ)، وقد تمت عملية التفويج بسهولة وسلاسة، وفقا لما هو مخطط له من قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف..

وأضاف الوكيل أن المراحل الأولى لأعمال الحج تمت بكل يسر، وتكللت بالنجاح منذ بداية الإعلان عن الحج، ابتداءً من التسجيل الذي كان في فترة قياسية خلال 4 أيام، وحرصنا على استئجار المساكن في مكة والمدينة بمواصفات عالية، واستئجار الباصات الناقلة ذات موديلات حديثة،

ولأول مرة بعد انقطاع لثلاثة مواسم أتى حجاج بلادنا جواً، كما تم الربط بين بيانات الحجاج في المسار الالكتروني بوقت قصير جداً. وأشار الوكيل الرباش إلى أن هذه الجهود كانت بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي ونوابه ودولة رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من معالي وزير الأوقاف، الذين كانوا وما يزالوا يتابعون مسيرة الحاج أولاً بأول. وقدم الوكيل شكره لقيادة قطاع الحج والعمرة من وكلاء ومدراء ومختصين وموظفين، ولجميع العاملين في وزارة الأوقاف، والشركاء في القطاع الخاص من الوكالات، الذين أسهموا في هذا التفويج ويواصلون حتى اللحظة مهامهم في خدمة الحجاج حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين. كما تقدم بالشكرـ أيضاً ـ

للسلطات السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج، سواء إدارة المنفذ السعودي والجوازات السعودية ووزارات الحج والداخلية والخارجية والسفارة السعودية في اليمن والشركة الأهلي لمطوفي الدول العربية لما يقدمونه من تسهيلات لحجاج بلادنا.