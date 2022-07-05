بعد سقوط مدينة ليسيتشانسك.. روسيا تكشف هدفها التالي المركز العربي للأطراف يختتم الرحلة العلاجية للدفعة 13 من حرحى الحرب بفعالية رياضية عقب مطالبته بفصل نجل صالح من الحزب..مؤتمر صنعاء يفصل أحد قياداته من جميع تكوينات الحزب مكافآت مالية أمريكية لفضح تهريب إيران الأسلحة والمخدرات إلى اليمن سفراء الاتحاد الأوروبي يجرون مكالمات هاتفية مع قيادي حوثي - تفاصيل المكالمات مسيرة اللصوص وشماعة الانقلاب.. جرعة حوثية قاتلة جديدة تفضح أكاذيب الحصار والعدوان (تقرير) شاب يمني يفرغ الرصاص في صدر والده ويمثل بجثته جريمة جديدة.. قيادي حوثي يعدم مواطنا أمام أطفاله مليشيا الحوثي تعبث بالتقسيم الإداري لليمن وتستحدث 3 مديريات جديدة (تفاصيل) قضاة يقدمون استقالتهم في وجه مليشيا الحوثي
بعد إعلان سيطرتها بالكامل على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، كشفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، عن هدفها التالي بمواصلة التقدم في خطتها للسيطرة على كامل منطقة دونباس، وسط تكثيف الجيش الروسي قصفه شرق أوكرانيا.
– هدف روسيا التالي بعد مدينة ليسيتشانسك
فتح سقوط مدينة ليسيتشانسك، الباب أمام روسيا لتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في دونباس، اللتين تسيطر عليهما كييف.
وتشكل سلوفيانسك، قاعدة لقوات الدفاع الأوكرانية، في المنطقة، ما يجعلها بالتالي هدفاً مهماً للروس.
ويوم أمس الأحد، أعلن الجيش الأوكراني عن انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية شرقاً، التي واجهت هجوماً عنيفاً من قبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة.
وأوضح أن قراره هذا أتى حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين، حسب ما نقلت فرانس برس.
في حين أكد الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، لاحقاً أن قواته ستستعيد تلك المدينة، وغيرها من المناطق شرقاً.