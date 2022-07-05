بعد سقوط مدينة ليسيتشانسك.. روسيا تكشف هدفها التالي

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 78

بعد إعلان سيطرتها بالكامل على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، كشفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، عن هدفها التالي بمواصلة التقدم في خطتها للسيطرة على كامل منطقة دونباس، وسط تكثيف الجيش الروسي قصفه شرق أوكرانيا.

– هدف روسيا التالي بعد مدينة ليسيتشانسك

فتح سقوط مدينة ليسيتشانسك، الباب أمام روسيا لتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في دونباس، اللتين تسيطر عليهما كييف.

وتشكل سلوفيانسك، قاعدة لقوات الدفاع الأوكرانية، في المنطقة، ما يجعلها بالتالي هدفاً مهماً للروس.

ويوم أمس الأحد، أعلن الجيش الأوكراني عن انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية شرقاً، التي واجهت هجوماً عنيفاً من قبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وأوضح أن قراره هذا أتى حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين، حسب ما نقلت فرانس برس.

في حين أكد الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، لاحقاً أن قواته ستستعيد تلك المدينة، وغيرها من المناطق شرقاً.