عقب مطالبته بفصل نجل صالح من الحزب..مؤتمر صنعاء يفصل أحد قياداته من جميع تكوينات الحزب

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اصدر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس الذي تم تنصيبه لخلافة صالح على رأس الحزب في صنعاء قراراً نص بفصل القيادي في الحزب وعضو لجنته الدائمة البرلماني المتحوث علي محمد الزنم .
وبحسب وثيقة القرار الذي وصل مأرب برس اليوم الاثنين نسخة منه برر المدعو ابو رأس فصل الزنم المتوجد في صنعاء تعمده الإساءة له ولقياده المؤتمر في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية وكذا اخلاله بما اسماه بواجبات عضوية المؤتمر والإضرار بوحدة الحزب.
وكان القيادي في حزب المؤتمر الزنم قد شن هجوماً حاداً على قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين في صنعاء للميليشيات الحوثية في لقاء تلفزيوني بثته قناة الهوية التابعة للجماعة الحوثية خلال اليومين الماضيين اتهمها بالفساد ومصادرة ممتلكات الحزب مطالباً بفصل احمد علي عبدالله صالح من الحزب.