شاب يمني يفرغ الرصاص في صدر والده ويمثل بجثته جريمة جديدة.. قيادي حوثي يعدم مواطنا أمام أطفاله مليشيا الحوثي تعبث بالتقسيم الإداري لليمن وتستحدث 3 مديريات جديدة (تفاصيل) قضاة يقدمون استقالتهم في وجه مليشيا الحوثي ضربات خاطفة وتكتيك جديد… روسيا تفاجئ دول الغرب وتعلن السيطر ةعلى مدينة مهمة في أوكرانيا اليمن تحقق 4 جوائز في بطولة عربية للروبوت دولة أوروبية تسجل عجزا تجاريا لأول مرة منذ عام 1991 البحرية الأمريكية تعلن عن مكافآت مالية ضخمة تتعلق بمعلومات حول منطقة الخليج الرئاسي اليمني يعلن جاهزيته للسلام بشرط واحد يتعلق بـ «صنعاء» تركيا تعلن احتجاز سفينة روسية وتتحدث عن مزاعم أوكرانية
أقدم شاب يمني في العشرينات من عمره على قتل والده والتمثيل بجثته في محافظة حجة (شمالي غرب البلاد)، وسط تصاعد مخيف لجرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن الشاب أحمد محمد حسن أبو رأس، أطلق وابلا من الرصاص نحو صدر أبيه حتى أرداه قتيلا بعد صلاة عشاء أمس الأحد، في منطقة بني هفج التابعة لمديرية بني قيس، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضحت المصادر، أن الجاني لم يكتفِ بقتل أبيه بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته، مؤكدة ان "الجريمة هزت كل ضمير حي وحولت المنطقة إلى مأتم وحزن".
وتأتي هذه الجريمة استمراراً لمسلسل قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب ثقافة الكراهية وثقافة القتل التي أنتجتها ميليشيا الحوثي الإجرامية منذ سيطرتها على معظم المحافظات، بحسب مراقبين.
وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، العشرات من حوادث قتل الأقارب، ارتكب أغلبها عناصر انخرطوا في دورات ثقافية وتعبئة طائفية مع ميليشيا الحوثي.