شاب يمني يفرغ الرصاص في صدر والده ويمثل بجثته

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أقدم شاب يمني في العشرينات من عمره على قتل والده والتمثيل بجثته في محافظة حجة (شمالي غرب البلاد)، وسط تصاعد مخيف لجرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الشاب أحمد محمد حسن أبو رأس، أطلق وابلا من الرصاص نحو صدر أبيه حتى أرداه قتيلا بعد صلاة عشاء أمس الأحد، في منطقة بني هفج التابعة لمديرية بني قيس، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر، أن الجاني لم يكتفِ بقتل أبيه بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته، مؤكدة ان "الجريمة هزت كل ضمير حي وحولت المنطقة إلى مأتم وحزن".

وتأتي هذه الجريمة استمراراً لمسلسل قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب ثقافة الكراهية وثقافة القتل التي أنتجتها ميليشيا الحوثي الإجرامية منذ سيطرتها على معظم المحافظات، بحسب مراقبين.

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، العشرات من حوادث قتل الأقارب، ارتكب أغلبها عناصر انخرطوا في دورات ثقافية وتعبئة طائفية مع ميليشيا الحوثي.