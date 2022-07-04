المدير العام لغيل باوزير بحضرموت يطلع على سير الامتحانات النهائية الوزارية بشعب التعليم الفني

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 143

اطلع المدير العام لمديرية غيل باوزير الأستاذ سالم عبدالله العطيشي سير عملية الامتحانات النهائية الوزارية بشعب التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية غيل باوزير ، وبحضور نائب مدير الشعب الأستاذ /محمد عبدالقادر بامطرف ومشرف مكتب وزارة التعليم الفني للامتحانات الوزاريه لنيل الدبلوم المهني و التقني الاستاذ/فوزي حسن بن قاسم.

وفي الزيارة أشاد العطيشي بمستوى الطلاب الدارسين بالمعهد ومدى أنسياب العملية التعليمية في كافة أقسامه المختلفة ، مؤكدا حرص السلطة المحلية بغيل باوزير تدليل كافة الصعاب لإنجاح المسيرة العلمية والتعليمية لأبناء المديرية .

بدوره قدم بامطرف شرحا مفصلا عن سير العملية التعليمية بالشعب الدراسية والتي تضم ٢٣٥ طالب وطالبة باقسامه المختلفة مشيدا بمستوى الطلاب العالي في التحصيل العلمي وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية منذ أنشاء الشعب ناقلا تحيات مدير الشعب المهندس / أديب الحضرمي .

يذكر بان شعب التعليم الفني والتدريب المهني بالمديرية قد تم أفتتاحها في عام ٢٠١٦ بموجب عقد شراكة بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني و مؤسسة روافد للتنمية لأنشاء الشعب ( التقني - المهني - التجاري) بحيث تكون تابعة رسميا للمعاهد بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت .