جريمة جديدة.. قيادي حوثي يعدم مواطنا أمام أطفاله

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 575

أقدم قيادي بارز في جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، على إعدام مواطن أمام أسرته بدم بارد في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية إن مشرف الجماعة في عتمة المدعو محمد مفلح المكنى "أبو خطاب"، أقدم على قتل المواطن محمد أحمد جعرة أمام أولاده في منطقة الحوف بدم بارد.

وبحسب المصادر فإن المدعو "ابو خطاب" اقدم على تصفية "جعرة" بعد حصاره مع أسرته وترويعهم طيلة 3 أيام.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي انفلات أمني وجرائم وانتهاكات جسيمة يرتكبها قيادات ونافذون في الجماعة ضد السكان في ظل غياب المنظمات الحقوقية.