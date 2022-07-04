مليشيا الحوثي تعبث بالتقسيم الإداري لليمن وتستحدث 3 مديريات جديدة (تفاصيل)

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، ثلاث مديريات جديدة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها، بشكل مخالف للقوانين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية.

وتضمن القرار الحوثي إنشاء مديرية "صنعاء الجديدة" في محافظة صنعاء، ومديرية "الوهبية" في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى مديرية "السيل" في محافظة الجوف.

وبحسب القرار الغير الدستوري، فإن مديرية صنعاء الجديدة سيكون مركزها منطقة "أرتل"، ونطاقها الجغرافي المناطق الواقعة جنوب غرب شارع الخمسين الجنوبي، ابتداءً من تقاطع الخمسين مع نهاية شارع حدة، شرق قرية حدة، والاتجاه شرقاً حتى جولة دار سلم، والاتجاه جنوباً عبر شارع تعز، حتى شارع جنوب مستشفى 48 الطبي وعبره حتى تقاطعه مع شارع 40 (الضغط العالي) والاتجاه جنوباً وصولاً لتقاطعه مع شارع المية ثم الاتجاه عبر شارع المية حتى تقاطعه مع شارع تعز، ثم الاتجاه عبر شارع تعز، جنوباً وصولاً لتقاطعه مع شارع الأربعين المار جنوب قرية رهم العليا، وغرباً حتى الجبل الواقع جنوب محل خليل ثم الاتجاه شمالاً عبر السلسلة الجبلية وصولاً حتى شمال قرية حدة.

وسيكون مركز مديرية الوهبية "المليا" ومكوناتها عزلتي آل منصور بني وهب وآل هادي بني وهب من مديرية السوادية، وتحدها شمالاً مديرية العبدية مارب، وجنوباً مديرية الملاجم البيضاء، وشرقاً مديريتا نعمان وناطع محافظة البيضاء، وغرباً مديريتا ردمان وماهلية.

اما مركز مديرية "السيل" سيكون "المرقبة"، وتتكون من عزلة السيل من مديرية الحزم، وعزلة الساعد المتفرعة من عزلة همدان مديرية الحزم وتضم قرى المرقعة، ومحلاتها، وجرب بني نوف والقشابة وعزلة الريان من مديرية خب والشعف.

وتعد الإجراءات الحوثية، مخالفة لنص المادة 145 من دستور الجمهورية اليمنية، التي تقرر أن يكون التقسيم الإداري بقانون صادر من مجلس النواب، وليس بقرارات من السلطة التنفيذية، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية، ووجود سلطة شرعية.

وتهدف مليشيات الحوثي من وراء التقسيم الجديد، إلى العبث بالتقسيم الإداري بما يتواءم مع مساعيها لتغيير التركيبة الديمغرافية للمجتمع اليمني، وإنشاء تكتلات سكنية تابعة لأنصار المليشيات وقياداتها الذين استوردتهم من خارج المحافظات التي تم استحداث المديريات فيها.

وتنقسم الجمهورية اليمنية، وفقاً للتقسيمات الإدارية القانونية، إلى 22 محافظة، ويبلغ عدد المديريات فيها (333) مديرية.