قضاة يقدمون استقالتهم في وجه مليشيا الحوثي

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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في خطوة احتجاجية على الأوضاع المعيشية الصعبة، قدم أربعة من القضاة استقالتهم من أعمالهم بسبب سوء ظروفهم المادية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر قضائية إن أربعة قضاة قدموا استقالتهم عن أعمالهم في النيابة العامة بشكل نهائي، بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات دراسية لأطفالهم.

القضاة الأربعة هم جمال درهم، ومحمد علي تاره، وعبد الحكيم الخزاعي، وبشير الشامي.

فيما تداول ناشطون رسالة وجهها القضاة الأربعة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين تتضمن أسباب استقالتهم. يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ سنوات إلى استغلال القضاء في مناطق سيطرتها للسطو على أملاك المناوئين لها، إضافة إلى إصدار أحكام إعدام مسيسة بحق عدد منهم.

نص الاستقالة:

الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

الأخوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــد

يشرفني – وكلي أمل في الإستجابة لطلبي – أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد تقديم استقالتي عن العمل في النيابة العامة بصفة نهائية وأخبركم أن قرار استقالتي هذا اتخذته بمحض إرادتي وعن قناعة تامة وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية أظنها واضحة وساوجزها لكم على النحو التالي :

حينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات مولود أو توفير مستلزمات دراسية لأطفاله وهو الذي منع بموجب طبيعة عمله وبموجب الدستور من مزاولة أي نشاط آخر على اعتبار أن الدولة قد تكفلت بتوفير كامل متطلباته .

وحينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن تأمين نفسه واطفاله صحيا وهو الذي يفني عمره ليل نهار في خدمة العدالة ولا يجد ما يسد رمقه ورمق من يعول في حين أن بائع البطاطا المتجول يعيش افضل حالا منه.

وحينما يحس القاضي بالإذلال والامتهان ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن .

هنالك ما كان له أن يبقى وحوله المغريات خوفا أن يقع في المحظور لأن الجوع كافر ولأن الضرورة لها احكامها. وبالتالي فليس له من سبيل سوى تقديم طلب الاستقالة ولعل في ذلك الخير لنا ولكم.

وعليــــــه : تكرموا مشكورين بقبول استقالتي من العمل في النيابة العامة بصفة نهائية ، شاكرا حسن تعاملكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،