اليمن تحقق 4 جوائز في بطولة عربية للروبوت

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حققت اليمن، أربع جوائز في البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشرة للروبوت التي أقيمت بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من الأول إلى الرابع من يوليو الجاري.
وأعلنت النتيجة في الحفل الختامي للبطولة واللائحة النهائية للأبطال بعد منافسة 130 فريقا يمثلون 12 دولة عربية، شاركوا في هذه التظاهرة العلمية في مسابقات ومشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي.
ومثل بلادنا في هذه التظاهرة العلمية بإشراف أكاديمية الموهوبين مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، 4 مدارس و مؤسسات تعليمية من مختلف محافظات الجمهورية.
وجرى في حفل الاختتام تكريم أكاديمية الموهوبين مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي – باليمن، بدرع البطولة.