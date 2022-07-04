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دولة أوروبية تسجل عجزا تجاريا لأول مرة منذ عام 1991

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا (Destatis)، أن البلاد سجلت في مايو الماضي عجزا في التجارة الخارجية بلغ مليار يورو، وذلك لأول مرة منذ العام 1991.

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم وكالة DailyFx، حيث توقعوا تسجيل فائض عند 2.7 مليار يورو، لكن تم تسجيل عجز لأول مرة منذ العام 1991، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وانخفضت الصادرات في مايو الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4.4% في الشهر السابق (مارس 2022)، فيما توقع الخبراء زيادة بنسبة 0.9%.

في حين نمت الواردات في الشهر نفسه (مايو 2022) بنسبة 2.7% على أساس شهري بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في أبريل 2022، وكان المحللون قد توقعوا نموا بنسبة 0.9%.

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