بأمر من الملك سلمان.. إمراتان تتوليان منصبين كبيرين احداهما لأول مرة في تاريخ السعودية

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، عدة أوامر ملكية أبرزها إعفاء أمين عام مجلس الوزراء، وتعيين سيدتين بمنصبين قياديين بارزين.

ووفق الأوامر الملكية، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، تقرر “إعفاء الأمير عبدالرحمن بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير”، دون تحديد من يخلفه.

كما تقرر تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائبة لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، والشيهانة العزاز، نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء، وفق المصدر ذاته.

ووفق الأوامر، تقرر تعيين خالد الظاهر، وأيمن السياري، نائبين لمحافظ البنك المركزي السعودي، ومحمد بن صالح نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء.

كما تقرر تعيين أحمد الحسن، مساعدا لوزير النقل، وبندر الرشيد، سكرتيرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمرتبة وزير، ومنصور بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد.

وشملت الأوامر الملكية تعيين، عبد العزيز الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير، وإيهاب الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والإسكان، ورميح الرميح، نائبا لوزير النقل وتكليفه بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

والسنوات الأخيرة شهدت السعودية بصورة ملحوظة دعما لحقوق المرأة، وفق مراقبين.

والشيهانة العزاز، أول امرأة سعودية تزاول مهنة المحاماة، وتمثل قصتها “نموذجا لمسيرة تمكين المرأة السعودية، وزيادة حظها من المشاركة في مشوار التنمية الذي تتطلع إليه البلاد”، وفق ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأحد.

وبعد الأمر الملكي صارت الشيهانة العزاز، “أول نائبة لأمين مجلس الوزراء”، وفق صحيفة عكاظ المحلية.