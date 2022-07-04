الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الأضحى مؤسسة وطن التنموية توزع نحو 250 بطانية على الجرحى والمرضى بأقسام الرقود في المستشفيات بمحافظة مأرب الحكومة الشرعية تؤكد تمسكها بالهدنة ومليشيا الحوثي تلوح بإنهائها تقرير أمريكي: الأمم المتحدة تقود اليمن إلى كارثة أخرى وفاة طفل جرفته السيول بالعاصمة صنعاء دولة عربية تعلن حبس أحد سفرائها في أوروبا قطر تعلن امتلاكها لجهاز غير مسبوق في الشرق الأوسط الأزمة بين دولة جديدة وروسيا تبلغ ذروتها مع مغادرة 70 دبلوماسياً روسياً الوسط الصحفي اليمني يفجع برحيل الزميل النقيب.. والإصلاح ينعي الفقيد مجلي : من يعمل على تجنيد الاطفال وتسميم افكارهم بالارهاب ليس لديه نيه للسلام
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن بدء إجازة عيد الأضحى المبارك لسنة 1443هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة من تاريخ 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها " إن الإجازة تنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد، ولكن كون الإجازة تتداخل مع أيام إجازة رسمية فأن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد 17 يوليو الجاري".
وأوضحت أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية، ورفعت الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني.