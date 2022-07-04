الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الأضحى

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن بدء إجازة عيد الأضحى المبارك لسنة 1443هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة من تاريخ 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها " إن الإجازة تنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد، ولكن كون الإجازة تتداخل مع أيام إجازة رسمية فأن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد 17 يوليو الجاري".

وأوضحت أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية، ورفعت الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني.