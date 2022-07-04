مؤسسة وطن التنموية توزع نحو 250 بطانية على الجرحى والمرضى بأقسام الرقود في المستشفيات بمحافظة مأرب الحكومة الشرعية تؤكد تمسكها بالهدنة ومليشيا الحوثي تلوح بإنهائها تقرير أمريكي: الأمم المتحدة تقود اليمن إلى كارثة أخرى وفاة طفل جرفته السيول بالعاصمة صنعاء دولة عربية تعلن حبس أحد سفرائها في أوروبا قطر تعلن امتلاكها لجهاز غير مسبوق في الشرق الأوسط الأزمة بين دولة جديدة وروسيا تبلغ ذروتها مع مغادرة 70 دبلوماسياً روسياً الوسط الصحفي اليمني يفجع برحيل الزميل النقيب.. والإصلاح ينعي الفقيد مجلي : من يعمل على تجنيد الاطفال وتسميم افكارهم بالارهاب ليس لديه نيه للسلام المجلس الرئاسي يطالب أمريكا بتنفيذ القرارات الدولية ويؤكد ان الهزيمة العسكرية للحوثي متاحة
وزع الفريق الميداني للمؤسسة صباح اليوم 150 بطانية للجرحى والمرضي في العناية والرقود بمستشفى هيئة مأرب، كما تم توزيع 70 بطانية للجرحى في المستشفى العسكري.
وخلال عملية التوزيع عبر مدير المستشفى العسكري العميد أحمد دهمس عن شكره لمؤسسة وطن على جهودها المتواصلة والداعمة للمستشفى، مشيرا الى أهمية الدعم المجتمعي على نفسية الجرحى والمرضى في المستشفيات.
وفي تصريح له أكد العميد أحمد دهمس أن المستشفى العسكري المستشفى الوحيد الذي قدم العلاج مجانا لكافة المرضى ، وهو مستمر في ذلك، موضحا أن المستشفى يتميز بكادر طبي صاحب خبرة وكفائة.