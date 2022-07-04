مؤسسة وطن التنموية توزع نحو 250 بطانية على الجرحى والمرضى بأقسام الرقود في المستشفيات بمحافظة مأرب

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وزع الفريق الميداني للمؤسسة صباح اليوم 150 بطانية للجرحى والمرضي في العناية والرقود بمستشفى هيئة مأرب، كما تم توزيع 70 بطانية للجرحى في المستشفى العسكري.

وخلال عملية التوزيع عبر مدير المستشفى العسكري العميد أحمد دهمس عن شكره لمؤسسة وطن على جهودها المتواصلة والداعمة للمستشفى، مشيرا الى أهمية الدعم المجتمعي على نفسية الجرحى والمرضى في المستشفيات.

وفي تصريح له أكد العميد أحمد دهمس أن المستشفى العسكري المستشفى الوحيد الذي قدم العلاج مجانا لكافة المرضى ، وهو مستمر في ذلك، موضحا أن المستشفى يتميز بكادر طبي صاحب خبرة وكفائة.