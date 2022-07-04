تقرير أمريكي: الأمم المتحدة تقود اليمن إلى كارثة أخرى وفاة طفل جرفته السيول بالعاصمة صنعاء دولة عربية تعلن حبس أحد سفرائها في أوروبا قطر تعلن امتلاكها لجهاز غير مسبوق في الشرق الأوسط الأزمة بين دولة جديدة وروسيا تبلغ ذروتها مع مغادرة 70 دبلوماسياً روسياً الوسط الصحفي اليمني يفجع برحيل الزميل النقيب.. والإصلاح ينعي الفقيد مجلي : من يعمل على تجنيد الاطفال وتسميم افكارهم بالارهاب ليس لديه نيه للسلام المجلس الرئاسي يطالب أمريكا بتنفيذ القرارات الدولية ويؤكد ان الهزيمة العسكرية للحوثي متاحة الحكومة اليمنية توجه دعوة لرؤوس الأموال ورجال الأعمال للعودة والإستثمار في بلادهم مأرب تحتفل بيوم الأغنية اليمنية
قال مصدر محلي، إن طفلاً توفي غرقاً بسبب السيول التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات الماضية.
وأضاف المصدر أن الطفل توفي مساء الأحد، غرقاً، في سائلة الحصبة، شمالي صنعاء، بعد أن جرفته السيول الغزيرة التي هطلت على الأجزاء الجنوبية من العاصمة.
وبحسب المصدر فإن الطفل يدعى "مجاهد طلال" 11 عاماً، وجرفته سيول الأمطار التي داهمت المكان الذي كان يلعب فيه بشكل مفاجئ، في الوقت الذي حاول مواطنون التدخل وإنقاذه لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وشهدت العاصمة صنعاء، أمطاراً غزيرة خلال الساعات الماضية، مصحوبة ببرد وعاصفة رياح شديدة، في الوقت الذي حذر خبراء أرصاد من توقعات بعودة هطول أمطار غزيرة في صنعاء وعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.