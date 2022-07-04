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وفاة طفل جرفته السيول بالعاصمة صنعاء

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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قال مصدر محلي، إن طفلاً توفي غرقاً بسبب السيول التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر أن الطفل توفي مساء الأحد، غرقاً، في سائلة الحصبة، شمالي صنعاء، بعد أن جرفته السيول الغزيرة التي هطلت على الأجزاء الجنوبية من العاصمة.

وبحسب المصدر فإن الطفل يدعى "مجاهد طلال" 11 عاماً، وجرفته سيول الأمطار التي داهمت المكان الذي كان يلعب فيه بشكل مفاجئ، في الوقت الذي حاول مواطنون التدخل وإنقاذه لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وشهدت العاصمة صنعاء، أمطاراً غزيرة خلال الساعات الماضية، مصحوبة ببرد وعاصفة رياح شديدة، في الوقت الذي حذر خبراء أرصاد من توقعات بعودة هطول أمطار غزيرة في صنعاء وعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

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