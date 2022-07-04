الوسط الصحفي اليمني يفجع برحيل الزميل النقيب.. والإصلاح ينعي الفقيد

الإثنين 04 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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فجع الوسط الصحفي اليوم الأحد برحيل الإعلامي مختار النقيب، بعد تعرضه لذبحة صدرية.

من جانبها نعت الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح في محافظة البيضاء، المناضل الجسور مختار النقيب، والذي وافاه الأجل مساء اليوم الأحد، إثر ذبحة صدرية.

وقالت الدائرة -في بيان- أن الفقيد النقيب وهو في أوج عطائه مناضلاً ومنافحاً عن القيم السامية التي حملها الإصلاح.

ونوه بجهود الفقيد الكبيرة في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة والحفاظ على الهوية، مقدماً في سبيل قيمه وقته وجهده وماله، متصدياً للزيف والعنف القادم من مخلفات التاريخ. وعدد البيان مناقب الراحل النقيب حيث كان وطنياً صلباً اتساقاً مع روحه النقية وصفاته النبيلة التي عُرف بها.

كما أشار البيان إلى أدواؤ النقيب كقيادي إصلاحي في العمل السياسي والإعلامي، في مختلف المراحل وصولاً إلى أدواره السياسية والإعلامية في التصدي لانقلاب مليشيا الحوثي وكشف جرائمها وانتهاكاتها.

وأكدت إعلامية الإصلاح أن قيادة مختار النقيب للدائرة الإعلامية للإصلاح بالبيضاء تأكيداً للنهج الوطني الإصلاحي.

وأوضح البيان أن الإصلاح خسر برحيل المناضل مختار النقيب قامة وطنية وإعلامية كبيرة تتقد حماساً وتفاعلاً مع كل القضايا الوطنية، دون أن تلبن له قناة حتى رحل إلى الله شامخاً مناضلاً من أجل الحرية والكرامة. وتقدمت إعلامية الإصلاح بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد وأسرته ورفاقه ومحبيه وإلى قيادة وأعضاء الإصلاح في البيضاء وجميع أبناء المحافظة، مبتهلين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الجميع الصبر والسلوان.