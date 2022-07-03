الحكومة اليمنية توجه دعوة لرؤوس الأموال ورجال الأعمال للعودة والإستثمار في بلادهم

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت الحكومة اليمنية، يوم السبت، رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين في تركيا والخارج للعودة والاستثمار في بلادهم.

جاء ذلك، في تصريحات لنائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، خلال لقاءه ،السبت في مدينة إسطبنول التركية، نادي رجال الأعمال اليمني في تركيا على هامش الورشة التدريبية الخاصة بالمجلس الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وأكد الوالي، حرص وزارة الصناعة والتجارة على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة وتهيئة بيئة تجارية تساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التحضيرات الجارية لإقامة مؤتمر لرجال المال والأعمال في اليمن للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وبسبب الحرب التي اندلعت في البلاد، لجأ الكثير من رجال الأعمال ورؤوس الأموال اليمنية إلى الخارج، وحطت رحالهم في معظم البلدان أبرزها “سلطنة عمان، وتركيا، ومصر، والسعودية، وماليزيا”.

وحسب رئيس الجالية اليمنية في تركيا السيد ياسر الشيخ فإن عدد اليمنيين في تركيا يناهز 30 ألف مقيم.

وشهدت مبيعات العقارات في تركيا بالنسبة للمستثمرين اليمنيين ارتفاعاً خلال السبع السنوات الماضية، حيث احتل حملة الجنسية اليمنية المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكثر الجنسيات الأجنبية الذين يملكون عقارات في تركيا.

وحسب مؤسسة الإحصاء التركية، فإن عدد العقارات التي يملكها المستثمرون اليمنيون بلغت 5 آلاف منزل اشتراها اليمنيون خلال 7 سنوات فقط توزعت المشتريات العقارية على مدن إسطنبول ومدينة أنطاليا وبورصا وأنقرة”.

وتبلغ عدد الشركات اليمنية في تركيا حتى عام 2021 نحو 519 شركة، بحسب مسؤول العمل والاستثمار في الجالية اليمنية في تركيا.