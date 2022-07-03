الكشف عن حقيقة رفض هادي تسليم الطائرة الرئاسية ولماذا استخدم الرئيس العليمي طائرة اخرى؟

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى مصدر حكومي،اليوم الاحد، صحة ما وصفها المزاعم التي روجتها مطابخ اعلامية حول رفض الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تسليم الطائرة الرئاسية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

واكد المصدر أن الطائرة الرئاسية سلمت وهي تحت تصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكنها متوقفة منذ فترة وتحتاج الى صيانة وقطع غيار،وفق وكالة سبأ.

وقال المصدر ان الحكومة لم تصرف فلساً واحدا لاستئجار طائرة كما روجت المزاعم، حيث وفر الاشقاء في المملكة العربية السعودية الطائرة التي أقلت الرئيس رشاد العليمي اثناء تنقلاته وزياراته الخارجية وهذه اللفتة الأخوية محل تقدير كبير .

وسخر المصدر من حالة السقوط المريع للمطابخ التي لجأت الى نشر هذه الاكاذيب وبث الشائعات للتشويش على النجاح والزخم الكبير الذي حظيت به الزيارة ولذا تعمدت الاساءة للقيادة السياسية،حسب وصفه، داعيا الوسط الاعلامي الى التحلي بأخلاقيات المهنة وتحري الدقة والمصداقية في العمل الصحفي.

وكان الرئيس العليمي، قام قبل ايام بجولة خارجية شملت اربع دول هي الكويت والبحرين ومصر وقطر، قبل ان يعود الى الرياض ،حيث لا يزال يتواجد هناك.