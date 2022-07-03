الحكومة اليمنية توجه دعوة لرؤوس الأموال ورجال الأعمال للعودة والإستثمار في بلادهم مأرب تحتفل بيوم الأغنية اليمنية الكشف عن حقيقة رفض هادي تسليم الطائرة الرئاسية ولماذا استخدم الرئيس العليمي طائرة اخرى؟ الفريق العسكري التابع للشرعية يعقد أول اجتماع بعد وصوله الأردن العميد طارق صالح يحذر الحوثيين ويوجه القوات برفع الجاهزية تحرك حكومي جديد تجاه فضائيات الحوثي التي تبث من لبنان لجنة عسكرية تغادر عدن الى الأردن وعضو الفريق الحكومي يرد على مزاعم الحوثيين 17 دولة تتخلف عن سداد ديونها و بلدان عربيان في القائمة إسرائيل تكشف عن شرط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تركيا تبني جيشا بقدرات خارقة.. وصناعاتها الدفاعية مدهشة وصحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
نفى مصدر حكومي،اليوم الاحد، صحة ما وصفها المزاعم التي روجتها مطابخ اعلامية حول رفض الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تسليم الطائرة الرئاسية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
واكد المصدر أن الطائرة الرئاسية سلمت وهي تحت تصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكنها متوقفة منذ فترة وتحتاج الى صيانة وقطع غيار،وفق وكالة سبأ.
وقال المصدر ان الحكومة لم تصرف فلساً واحدا لاستئجار طائرة كما روجت المزاعم، حيث وفر الاشقاء في المملكة العربية السعودية الطائرة التي أقلت الرئيس رشاد العليمي اثناء تنقلاته وزياراته الخارجية وهذه اللفتة الأخوية محل تقدير كبير .
وسخر المصدر من حالة السقوط المريع للمطابخ التي لجأت الى نشر هذه الاكاذيب وبث الشائعات للتشويش على النجاح والزخم الكبير الذي حظيت به الزيارة ولذا تعمدت الاساءة للقيادة السياسية،حسب وصفه، داعيا الوسط الاعلامي الى التحلي بأخلاقيات المهنة وتحري الدقة والمصداقية في العمل الصحفي.
وكان الرئيس العليمي، قام قبل ايام بجولة خارجية شملت اربع دول هي الكويت والبحرين ومصر وقطر، قبل ان يعود الى الرياض ،حيث لا يزال يتواجد هناك.