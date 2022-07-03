الفريق العسكري التابع للشرعية يعقد أول اجتماع بعد وصوله الأردن

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري، استمرار موقف الحكومة في التعاطي مع الهدنة بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق، اليوم الاحد، مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في الاجتماع الذي دعا له مكتب المبعوث الاممي.

وأشار اللواء الصبري، إلى الأعمال العسكرية التي تهدد الهدنة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن هذا اللقاء يفترض أن يضع حدا لمثل هذه الأعمال العدائية.

ويهدف اجتماع اللجنة العسكرية لمناقشة تثبيت الهدنة خاصة من الناحية العسكرية، بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل مليشيات الحوثي سواء من حيث إطلاق النار أو الطائرات المفخخة أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال والتي تهدد الهدنة.

وتأتي دعوة مكتب المبعوث الأممي لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية في ظل استمرار الأعمال العدائية من مليشيا الحوثي في كافة الجبهات، واستمرار التحشيد القتالي، ما يعكس نية الحوثي لإنهاء الهدنة، بالتزامن مع تصريحات لقيادات حوثية عن إنهاء الهدنة، في ظل التعنت الواضح من المليشيا الحوثية إزاء فتح الطرقات في تعز وتنصل المليشيا عن التزاماتها بتنفيذ بنود الهدنة.