17 دولة تتخلف عن سداد ديونها و بلدان عربيان في القائمة إسرائيل تكشف عن شرط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تركيا تبني جيشا بقدرات خارقة.. وصناعاتها الدفاعية مدهشة وصحيفة أمريكية تكشف التفاصيل تفاصيل هجمات روسيةمكثفة شرقي أوكرانيا.. وكييف ترد في عمق الروسي فيفا يعلن عن تقنية جديدة لكشف التسلل في مباريات مونديال قطر استبشار يمني عقب الإعلان عن تسريع الدعم السعودي مليشيات الحوثي تطرد صحفي من منزله بصنعاء انشطرت لنصفين واختفى طاقمها.. عاصفة “هوجاء” تدمر سفينة بعرض البحر - شاهد موقع عبري يكشف مصير الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ودور الجانب الأمريكي الهدنة الأممية.. تحت رصاص بنادق الحوثي
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شرط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، بعد أنباء عن إمكانية عقد الصفقة غداة عرض مقطع فيديو يظهر تدهور صحة جندي إسرائيلي أسير لديها.
ونقل موقع "معا" الإخباري عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، قوله: "بالنسبة لنا، لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع "حماس"، بدون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين".
ويأتي ذلك يعد أن عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته عن تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت المشاهد الأسير الذي عرفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين