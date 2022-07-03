تركيا تبني جيشا بقدرات خارقة.. وصناعاتها الدفاعية مدهشة وصحيفة أمريكية تكشف التفاصيل

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت صحيفة “فوربيس Forbes” الأمريكية، إن “تركيا تبني جيشا ذا قدرات عسكرية خارقة، محققة إنجازات مدهشة في صناعاتها الدفاعية على الرغم من ميزانيتها المخصصة لهذا الأمر تساوي 20 مليار دولار فقط”.

كلام الصحيفة جاء في مقال نشرته، الجمعة، تناول مشاريع هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ومشاريع البنى التحتية، والسعي الحثيث لتركيا للوصول إلى الاستقلالية في جميع المجالات.

وأضافت الصحيفة أنه “على اعتبار أن تركيا دعمت قطر في مواجهتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وشاركت في دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وقامت في عمليات كبيرة في سوريا، إلى جانب كل هذا، انتصر التدخل التركي في أذربيجان في حرب كاراباغ ضد أرمينيا، والآن، تقدم تركيا دعمًا كبيرًا لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا”.

وتابعت أن “النطاق الهائل من المشاركات التي حافظت عليها تركيا في نفس الوقت مثير للإعجاب، كان هذا ممكنًا فقط بسبب أنظمة الأسلحة المبتكرة والتكتيكات والاستراتيجيات التي طورتها القوات المسلحة التركية، والتي تستحق الدراسة الجادة كما أن النتائج المحققة تستحق الاهتمام”.

ولفتت إلى تعدد أنواع المشاريع التي تقوم بها هيئة الصناعات الدفاعية التركية “مثل مسيرة كارجو ذاتية التحكم بالكامل والمضادة للأفراد والدروع، ومسيرة (بيرقدار TB2) التي أصبحت أكثر مسيرة حققت صادرات حول العالم، متجاوزة جميع أنواع المسيرات الأمريكية والصينية، بالاضافة إلى الصواريخ وحاملات الطائرات، والدبابات محلية الصنع والطائرات المروحية”.

الجدير ذكره أن تركيا حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية في الأعوام الأخيرة، كما تصدرت 4 شركات تركية للصناعات الدفاعية قائمة أفضل 100 شركة في العالم