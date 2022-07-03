فيفا يعلن عن تقنية جديدة لكشف التسلل في مباريات مونديال قطر

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن اتحاد كرة القدم "فيفا"، أنه يعتزم استخدام تقنية جديدة لتحسين نظام مراقبة التسلل باستخدام كاميرات تتبع متخصصة في مباريات كأس العالم التي ستجري العام الحالي في دولة قطر.

وتستخدم التقنية الجديدة "شبه الآلية" كاميرات متعددة تتبع حركة اللاعبين، إضافة إلى مستشعرات خاصة تتبع الكرة، والتي ستعرض على شاشات "ثلاثية الأبعاد" لمساعدة الحكام.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن "هذا العام الثالث على التوالي" الذي تشهد فيه مباريات كأس العالم إدخال تكنولوجيا جديدة لمساعدة الحكام. وفي 2014، أدخلت فيفا تقنية متابعة خط المرمى في البرازيل، بعد خطأ تحكيم سيئ السمعة في 2010، وفي 2018 أدخلت تكنولوجيا مساعدة الحكام بالفيديو الذي يعرف باسم "فار".

وتعتبر تكنولوجيا رصد التسلل الجديدة أسرع وأكثر دقة من نظام الفيديو المساعد للحكام.

وخلال مباريات الدوري الأوروبي، شهد تطبيق تكنولوجيا الفيديو المساعد للحكام "فار" جدلا حول تطبيقه؛ بسبب ما سمي "هوامش ضئيلة".

وسيتضمن كل ملعب في قطر 12 كاميرا تتبع 29 نقطة بيانات مختلفة على جسم كل لاعب، حيث تتم قراءة البيانات 50 مرة في الثانية، وتعالَج هذه البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء خط ثلاثي الأبعاد، وتنبيه الحكام في حال وجود تسلل.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تطويع التكنولوجيا لأبعد حد؛ لتجنب الأخطاء التي قد تحدث في كأس العالم