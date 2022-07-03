مليشيات الحوثي تطرد صحفي من منزله بصنعاء

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تعرض الصحفي محمد قائد العزيزي، للاعتداء والطرد من منزله قسراً، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، من قبل عصابة مسلحة تتبع مالك العمارة المستأجر فيها.

وقال الصحفي جميل مفرح، في منشور له على "فيسبوك" "أن انقطاع الرواتب، إضافة إلى جشع بعض المؤجرين أدي إلى عجز العزيزي عن دفع الإيجار واصفاً وضع الصحفي العزيزي انه يعيش وأسرته وضعًا مأساويًا وشتاتًا مؤلمًا".

وقال "إن العزيزي تعرض للاعتداء من قبل عصابة تابعة للمؤجر وإخراجه قسرًا من مسكنه بحكم قضائي وصفه بالجائر.. لافتاً إلى أنه تعرض قبل أشهر للاعتداء والضرب المبرح، من قبل مجموعة يقودها مالك العقار الذي يسكنه، أدخل على إثره العناية المركزة.

وفي وقت سابق من شهر مارس كان قد اعتقل الصحفي محمد عبدالعزيز الحمادي، والذي يعمل في صحيفة الثورة، والزج به في سجن محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء على خلفية إيجارات متأخرة.