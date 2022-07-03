انشطرت لنصفين واختفى طاقمها.. عاصفة “هوجاء” تدمر سفينة بعرض البحر - شاهد

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وثقت مشاهد مصورة، اليوم السبت، لحظات تحطم سفينة بعرض البحر صينية نتيجة تعرضها لعاصفة استوائية “هوجاء” كما وصفها الإعلام الصيني، ما تسبب بانشطارها إلى نصفين، واختفاء 20 شخص من طاقمها، قبالة هونغ كونغ.

وقالت السلطات: “إن طاقم سفينة كامل يضم أكثر من 20 فرداً فقد، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا”.

كما أعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كانت على متنها أكثر من 30 شخصاً، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومرت العاصفة “تشابا” بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقلت وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر السبت، إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانغيانغ في إقليم قوانغدونغ الصيني.