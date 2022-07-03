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موقع عبري يكشف مصير الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ودور الجانب الأمريكي

الأحد 03 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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كشفت ‏مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن السلطة الفلسطينية ستُسلّم الجانب الأمريكي، الرصاصة التي قُتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة.

– تطورات قضية مقتل شيرين أبو عاقلة

وفقاً لموقع “واللا” العبري، فإن مسؤولين إسرائيلين يرجحون أن تُسلّم السلطة في رام الله، مساء اليوم، للجانب الأمريكي، الرصاصة التي قتلت الصحفية شيـرين أبو عاقلة.

وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة، مشيراً إلى رغبة أمريكا معرفة “قاتل” الإعلامية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، قبل زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل والضفة الغربية في الرابع عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري.

 

وقال النائب العام الفلسطيني للجزيرة: وافقنا على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي على الرصاصة التي قتلت شيرين”.

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