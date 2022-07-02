الإعلان عن منحة اضافية جديدة لليمن بقيمة 100 مليون دولار موقع استخباراتي يكشف عن مفاوضات سرية جديدة بين السعودية والحوثيين بوساطة عمانية الوزير بن مبارك يترأس وفد اليمن في اجتماع وزراء الخارجية العرب بلبنان فيفا تعلن استخدام تقنية جديدة في مباريات بطولة كأس العالم القادمة بقطر خفر السواحل تحذر المواطنين ومرتادي البحر من السباحة خلال ثلاثة أشهر بيان للتعاون الخليجي حول اعلان السعودية عن حزمة مشاريع حيوية دعما لليمن مقتل قيادي حوثي على يد مسلحين قبليين السبب الحقيقي لقرار الحكومة اليمنية اغلاق شركة (أنت) للهاتف النقال حجاج أرخبيل سقطرى يصلون الأراضي المقدسة َووكيل وزارة الأوقاف في طليعة المستقبلين عيناك تحذرك بواسطة 6 طرق من مشكلات صحية خطيرة
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، وذلك عقب زيارة وفد رفيع المستوى للبنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن.
وقال وزير التخطيط في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن المشروع يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن هذه المنحة الإضافية، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم، لافتاً إلى أن المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.
واشار إلى أن المنحة ستساهم بتزويد العديد من منشآت الخدمات العامة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة مما يساعد على تحسين إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، وسيمكن المشروع منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية الامر الذي سيساهم في تشجيع إيجاد فرص العمل، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشودة.